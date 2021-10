Foot, ligue 1, Caen bat Montpellier, 2 à 0 et se hisse 14ème... Ligue 2, Laval se déplace au Mans... Cfa 2, Alençon défait par Guingamp 2 à 1...DH, victoire de Flers 3 à 1 à Lisieux... grand prix de F

Foot, Caen a battu Montpellier 2 à 0 dimanche soir lors de la 36e journée de Ligue 1? Les malherbistes se hissent à la 14e place du championnat à trois points du premier relégable, Monaco? C?est un pas vers le maintien, mais il reste fort à faire... les malherbistes joueront contre Lyon samedi, puis face à Marseille lors de la dernière journée...





36ème journée de Ligue 2.....

Avec le derby des Pays de la Loire :

Le Mans, qui peut remonter sur la 3ème marche du podium, reçoit ses voisins de Laval... Laval : match disputé ce lundi soir à 20h.



Cfa2

Alençon s?est incliné 2 à 1 face à Guingamp?Alençon est 10ème



Division d?Honneur

Flers bat Lisieux 3 à 1... Les flériens, leadeur, fêtent leur montée en CFA 2 pour la saison prochaine....

Vire bat Avranches, 3 à 1... vire est 4ème



Hier après midi, L'australien Casey Stoner sur Honda a remporté en MotoGP le Grand Prix de France, sur le circuit Bugatti au Mans, quatrième manche du Championnat du monde.



Johann Zarco a fait une 5e place en 125 cc, il se classe 3e au Championnat du Monde... course remportée par l?espagnol Vinalles .......



Et c?est un autre espagnol Marc Marquez qui s?impose en moto 2....



Plus de 88 000 spectateurs dimanche.... 180 000 en 3 jours ! Record de fréquentation battu !





