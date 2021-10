Georges Tron, le secrétaire d'Etat à la fonction publique à Alençon ce lundi

Georges Tron, en visite officielle ce lundi après-midi à Alençon : il sera accueilli à 14h30 au Conseil Général, où les infrastructures de télétravail lui seront présentées.

Puis le secrétaire d?Etat à la fonction publique se rendra à la cité administrative, pour faire le point sur la réforme de l?administration et les mutualisations qui ont pu être instaurées entre les différents services.

Sa journée s?achèvera par une rencontre avec les militants UMP, à la halle aux toiles ou devrait être évoqué, le cas de Dominique Strauss-Kahn ... Le directeur du FMI, est accusé de viol par une employée d?hôtel, il a quitté menotté le commissariat de New York dans la nuit de dimanche à lundi...



Une affaire qui pourrait remettre en cause sa venue, à Deauville....Le patron du FMI, qui doit participer au G 8, des 26 et 27 mai, pour intervenir sur la réforme du système monétaire international, et l?instauration d?une taxe sur les transactions financières .....

