L'essentiel du sport régional du week-end du 22 mai

L?évènement du week-end : c'est le championnat d?Europe de rallycross sur le circuit ornais d? Essay/Orne.

3ème manche de la compétition avec 15 nations? et plusieurs français capables de podiums !

? 3ème manche, aussi : pour le championnat de France D1 et D1A ? et coupe de France D3 et D4 ? soit en tout : plus de 120 pilotes !



Football

Ligue 1

Le challenge va être compliqué à relever pour Caen qui se déplace à l?Olympique lyonnais? 3ème du championnat ? alors que les normands ne sont toujours que 3 points devant le 1er reléguable?

Coup d?envoi au Stade de Gerland : samedi à 19h.



Ligue 2 ? vendredi à 20h30 :

Déplacement de Laval au stade de l?Aube, face à Troyes

Déplacement du Mans FC au stade de la Rabine ? face à Vannes ?des bretons qui sont 1ers reléguables.

Avec 59 points et leur place de 3ème ? 1 point seulement devant Ajaccio : les sarthois doivent absolument s?imposer pour prétendre accéder à la Ligue 1.

?alors que les corses reçoivent Istres ? une équipe de milieu de tableau.



Cfa2 ? samedi à 18h30.

Déplacement d?Alençon à Concarneau.

Les bretons sont 3èmes ? les ornais sont 10èmes du classement.



Division d?Honneur

Déplacement de Flers à St Lo ; match sans enjeu : les ornais sont déjà en Cfa2.

Déplacement de Vire à Ouistreham.



?et puis dans le cadre de la semaine de prévention contre les violences faites aux femmes : tournoi de football, samedi au stade René Foisy à l?Aigle à partir de 15h :

Entre les équipes féminines U17 de Basse-Normandie et U18 du Paris St Germain.



Basket

¼ de finales « retour » des play-offs :

Le Mans qui reçoit Cholet, demain soir à Antarès, doit gagner de plus de 2 points, pour compenser le score de sa défaite : 77/75 au match aller, face au champion de France en titre.

« Belle » éventuelle en milieu de semaine prochaine.



Volley-ball : ½ finales et finales du championnat de France FSGT, samedi et dimanche à Condé sur Sarthe, pour les poules Haut Niveau 2 et Promotion C, avec des équipes de Paris / Seine St Denis/ Val de Marne/ Haute Garonne/ du Rhône, et du Nord?

½ finales et matchs de classement samedi après-midi au gymnase du site universitaire de Montfoulon.

Finales dimanche à partir de 11h.



Les 1ères Foulées voie verte, semi-marathon, samedi à 15h au départ de Valframbert et jusqu?au plan d?eau du Mêle/ Sarthe, avec Normandie FM.

650 coureurs seront au départ de cette 1ère édition!



L'association des parents d'élèves de Rânes organise « la Rainette » : une course à pieds sur route de campagne, pour enfants et adultes, dimanche.

Départ et Arrivée dans le parc du Château de Rânes.

A14h pour les courses enfants. A15h pour la course adulte.



Moto-Cross à La Barre en Ouche, dimanche



Championnat de France de Skate Board

le SK8 tour avec les futurs champions de France 2011 : ce week-end au Mans !

2 jours d?animations Tech Deck et Flick Trix offerts au public demain et dimanche.

Vous êtes invités à venir réaliser des trix, avec une planche qui ne mesure pas plus de 10 cm, sur du mini skate park.

Les débutants seront initiés par des pros de la glisse!



A Argentan, le traditionnel concours hippique du 1er mai avait du être décalé en raison de la foire expo de la Quasimodo ? il est disputé : ce dimanche.

