Rouen. En 2017, le prix du stationnement de courte durée va augmenter à Rouen

À Rouen (Seine-Maritime), stationner peu de temps va coûter plus cher. À partir du 1er janvier 2017, les zones de stationnement de courte durée dans le centre-ville vont voir leurs tarifs augmenter. Par exemple, une heure de stationnement coûtera 1,80 €, contre 1,60 € jusqu'à présent.

Pas de changement pour le stationnement résidentiel

La transaction minimum, correspondant à une demi-heure de stationnement, passe elle de 1 € à 1,20 €. Cette augmentation concerne uniquement les quelque 1 000 places de stationnement "courte durée". De leur côté, les tarifs des stationnements "moyenne durée" et "résidentiel" restent inchangés. La hausse va donc s'appliquer dans l'hypercentre de Rouen, à proximité des zones les plus commerciales symbolisées en rouge et jaune sur la carte ci-dessous.

Au cabinet du maire de Rouen, on affirme que "l'objectif est d'avoir une rotation plus rapide sur cette zone. Pour les commerçants, c'est plus intéressant si les places se libèrent et que d'autres clients peuvent en profiter". Les soldes, qui débuteront le mercredi 11 janvier 2017, permettront de tester l'efficacité de la manoeuvre.

