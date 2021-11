Qu'est-ce qu'un bon entraîneur? Pour l'écrivain américain John Kessel, "l'entraîneur médiocre parle, le bon explique, le super démontre et le meilleur inspire". Cette maxime, Yacine Habib aurait pu la faire sienne.

Caen. Normandie : Yacine Habib, le sportif star de YouTube [Vidéos] Impossible de lire le son.

Cet athlète de 31 ans, qui vit à Hérouville Saint-Clair, près de Caen (Calvados) est un adepte du "Street work-out". Cette discipline consiste à faire de la musculation en extérieur avec du matériel urbain. Celui qui travaille comme médiateur sociosportif trouve dans la discipline un moyen de travailler avec un public dit sensible et marginalisé.

"Youtube m'a ouvert un horizon", explique-t-il. Et pour cause : désormais présent sur Facebook, sa page compte plus de 17 000 fans. Le jeune Hérouvillais parvient donc à assurer sa notoriété à une échelle plus large.

Une personnalité de la ville

"Le sport apporte des valeurs éducatives, c'est ce que j'essaye de transmettre. En plus d'être bon pour la santé, il l'est aussi pour la cohésion et le partage." C'est entre autres pour cela que Yacine Habib intègre régulièrement à ses vidéos des jeunes de la ville.

"Car la réalité d'Hérouville n'est pas celle que l'on voit dans les médias", précise-il en faisant allusion à la réputation pour le moins sulfureuse de la ville, l'un des foyers de radicalisation du Calvados.

Un "devoir d'exemplarité"

"Ses soldats" comme il les appelle le suivent assidûment. Dispensant démonstrations, conseils mais aussi humour avec cette vidéo (visionnée plus de 500 000 fois) le "grand frère" d'Hérouville a conscience de sa responsabilité. "Comme tout jeune, j'ai eu une mauvaise période, mais j'ai conscience que je me dois d'être un exemple pour que les petits".

A LIRE AUSSI.

Hérouville-Saint-Clair : le maire refuse que le nom de sa ville soit associée au djihadiste Romain Letellier, qui aurait été tué