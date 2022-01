T° glaciales cette nuit... de - 3 à - 6° ! Premières averses neigeuses attendues dans l'après midi de mercredi

Météo France relevait ce mardi après midi à 16h, sous abri, des T° négatives : -2°2 à Alençon, -2°0 à Argentan, -2°4 à Flers, -3°1 à L?Aigle, -3°2 à Mortagne.



ce soir et cette nuit, le ciel reste nuageux ou plus ou moins voilé avec quelques périodes d'éclaircies. Des bancs de brume ou de brouillard givrant se forment par endroits ce qui peut rendre les routes un peu glissantes. En fin de nuit, les gelées seront marquées, voisines -3 degrés sous des nuages prédominants et jusqu'à -7 degrés en cas d'éclaircies durables. Le vent d'est à nord-est piquant renforce encore la sensation de froid.



Demain, mercredi, le ciel reste passagèrement nuageux ou voilé avec quelques éclaircies. En cours d'après-midi, le voile nuageux s'épaissit à l'approche d'une lente dégradation neigeuse qui arrive par l'est. Les premières giboulées atteignent les régions du Pays d'Auge au Perche avant de s'étendre à toute l'Orne en soirée et nuit suivante.

Le vent bien senti de nord-est à nord dirige un air glacial. Pas de dégel en journée, les maximales ne s'élèvent guère au-dessus de -2 à -3 degrés.

