L'orne épargnée par la neige depuis le début de la semaine devrait se couvrir d'un couche de 2 à 3 cm de neige dès cet après midi par le nord. Sous un ciel gris, il ne fera pas plus de - 1 / -2° cet a

-3°2 à Mortagne au Perche et L?Aigle.... -2°8 à Flers et Argentan... ? 2.3 à Alençon...... T° relevées sous abri



Des nuages bas couvrent le ciel et rendent le temps gris et tristounet toute la journée. Les éclaircies sont rares et éphémères. Sous ces nuages, quelques flocons de neige peuvent voltiger du Pays d'Auge au Perche .....Le vent de nord-est dirige un air bien froid .....il ne dégèlera pas de la journée. Le mercure ne dépasse pas -1 à -2 degrés.



Ce soir et la nuit prochaine, venant du nord-est, une perturbation neigeuse gagnera l?ensemble de nos régions.....Les chutes de neige deviendront continues et se généraliseront .....



Une neige poudreuse et légère tombera, régulièrement et durablement.



Demain matin, c'est une petite couche de 2 à 3 cm est prévue...

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire