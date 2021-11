Un Canadien condamné pour avoir volé sur une chaise accrochée à 120 ballons d'hélium

Le Canadien Daniel Boria avait fait le pari fou de s'envoler dans le ciel uniquement grâce à des ballons remplis d'hélium, à la manière du film "Là-haut" des studios Pixar. C'était durant l'été 2015, et muni d'un talkie-walkie, d'un parachute et d'une bouteille d'oxygène, il avait réussi! 120 ballons ont été nécessaires.

Son incroyable aventure lui a fait atteindre la folle altitude de 2km! Il a réussi à voler pendant une trentaine de minutes. Daniel Bora souhaitait à la base promouvoir son entreprise de nettoyage et atterrir en parachute dans un festival de rodéo mais les vents l'ont poussé bien plus loin, le rapprochant de l'aéroport de Calgary.

C'est ainsi qu'il avait été arrêté par la police lors de son atterissage pour mise en danger d'autrui, 24 avions ayant décollé durant l'intervalle de son vol. C'est surtout le mini-format de sa chaise qui empêchait les controleurs aériens de bien suivre ses déplacements qui était le plus dangereux. Résultat, le Canadien a été jugé jeudi 22 décembre 2016 et condamné à verser 5000 dollars canadiens d'amende (environ 3550€). En plus de sa condamnation, Daniel Bora s'est engagé à verser 20000 dollars canadiens à une association caritative.