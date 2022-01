Premier forum de la mobilité européenne organisée par le BIJ à Alençon, ce jeudi, avec Normandie Fm

Le Bureau Information Jeunesse de l?Orne organise aujourd?hui à la Halle au Blé d?Alençon: le premier forum ornais de la mobilité européenne « Bougez en Europe », avec plein de professionnels et intervenants pour répondre aux questions et aider à monter les projets! C?est avec Normandie fm

Ce forum a pour vocation d?accueillir aussi bien les étudiants que les lycéens, les parents, les enseignants, et tous porteurs de projets autour de la mobilité européenne.

Avec des conférences :

A 11h sur le Programme Leonardo : stages lycéens, apprentis et demandeurs d?emploi ? et à 15h sur le Service Volontaire Européen.

