Important risque de verglas vendredi matin

CE SOIR ET LA NUIT PROCHAINE :

TRES FROID

Il neigera encore par intermittence en soirée.

Les chutes de neige s'estomperont ensuite tout doucement par l'ouest, cette nuit, d'abord sur le Bocage puis sur les Plaines et enfin assez tardivement sur le Pays d'Ouche et le Perche.

A l'arrière, le ciel sera nuageux et quelques brumes givrantes apparaîtront.

Les températures minimales s'abaisseront entre -4 et -6 degrés, ce qui posera des problèmes de regel sur les chaussées.





DEMAIN VENDREDI 3 DÉCEMBRE:

AMÉLIORATION TRÈS TEMPORAIRE

Après une matinée grise avec quelques rares flocons, l'après-midi s'annonce plus lumineux avec quelques trouées.

Les températures maximales, toujours basses, ne dépasseront pas 0 degré.

