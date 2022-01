Neige, froid et... verglas en plus ce matin sur les routes de nos régions !

Le verglas s?est ajouté à la neige, tombée ce matin encore, sur le Perche et au froid... ? 4 ° relevés par Météo France un peu partout dans l?Orne au levé du jour..



Sur les routes, les secteurs d?Alençon, Argentan, la Ferté Macé, Putanges ont été délicats, difficiles sur la région de Carrouges .... mais les opérations de salages ont permis de rendre les conditions de circulation moins périlleuses..... Les saleuses poursuivent inlassablement leur périple ..... Sur les axes principaux, mais aussi sur le réseau secondaire, toujours plus délicat....



Week-end rallongé pour certains jeunes ..... les transports en commun et notamment scolaire annulés dans l?Orne, le Calvados, la Manche, la Sarthe le Nord Mayenne et l?Eure .....



le Conseil Général de l? Orne, en charge des transports scolaires, va organiser le retour des élèves internes chez eux à partir de début d?après midi ....



....et un cyliste n?a pas eu peur de braver les routes gelées et enneigées à La Rouge, dans le Perche ornais ce matin, un peu avant 4h....

Il est entré en collision avec une voiture.... le cycliste, 48 ans, une cheville cassée a été évacué vers le centre hospitalier du Mans !

