Vigilance Orange rétablie sur les départements de la basse et haute normandie, en Mayenne, en Sarthe pour un nouvel épisode d'averses de neige et de pluies verglaçantes

Après un début de nuit calme sous un ciel dégagé et après une nouvelle baisse des températures, une perturbation gagne notre département en première partie de nuit. Le ciel se couvre et le vent de sud à sud-est se renforce. Les premières précipitations se déclenchent en deuxième partie de nuit : c'est de la neige qui va de nouveau tomber et augmenter la couche déjà présente, d'où la vigilance orange pour l'Orne dès le milieu de nuit. Les températures minimales s'abaissent aux environs de -4 à -5 degrés.



Demain, samedi, la perturbation gagne l'ensemble du département avant le lever du jour. La neige tombe à gros flocons générant encore quelques centimètres de neige supplémentaires. 2 à 5 cm de neige fraîche vont s'ajouter à la couche existante, générant de nouveaux problèmes de déplacements. Vers le milieu de matinée sur le Bocage, de la pluie verglaçante se mêle à la neige, accroissant significativement les problèmes. Cette pluie verglaçante gagne tout le département avant la mi-journée. La situation risque d'être très délicate une grande partie de la journée d'où le maintien en vigilance de couleur orange pour notre département. Le timide redoux ne gagne vraiment l'Orne qu'à la mi-journée et une pluie froide succède alors, en cours d'après-midi, à ces intempéries hivernales. Le vent modéré de sud devient assez fort avec quelques petites rafales. Les températures auront du mal à atteindre 2 à 3 degrés le soir.

