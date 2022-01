Ciel nuageux avec quelques averses de pluie et neige mêlées, plus au nord, le temps devrait rester sec cet après midi.... T° de 0 à 2°

Météo France relevait ce matin... 0°2 à L?Aigle, 0°4 à Mortagne, 0°9 à Alençon, 1°3 à Argentan, 1°6 à Flers,

Le département de l' Orne se trouve en limite de deux zones bien marquées. Au nord, un temps calme et sec, au sud un temps perturbé et humide. Aussi l'Orne se retrouve dans la zone de conflit entre ces deux types de temps. Au nord d'une ligne qui rejoint Passais à L'Aigle, le temps est gris, bien nuageux mais sans précipitations. Dans l'après-midi, le temps est un peu plus lumineux. Au sud de cette ligne, soit de la Campagne d'Alençon au Perche et au Pays d'Ouche, sous les nuages qui couvrent le ciel des précipitations faibles tombent : sous forme de pluie, de pluie et neige mêlées voire même de neige seule sur le sud du Perche. Bref, des conditions médiocres avec des risques de chaussées glissantes d'où la vigilance de couleur jaune pour notre département. Le vent faible à modéré souffle du nord-est et dirige un air encore très frais. Les températures maximales ne dépassent pas 1 ou 2 degrés.



Ce soir et la nuit prochaine peu d'évolution dans la situation météorologique. Sur une grande moitié nord-ouest du département, une grisaille froide enveloppe la campagne avec des brumes ou des brouillards temporairement givrants. Au sud-est des nuages abondants qui continuent de donner de petites précipitations qui s'atténuent : de la pluie et de la neige mêlées ou de la neige. Partout le regel des chaussées humides risque de poser des problèmes de déplacement. Il faudra rester vigilant, les températures étant toujours voisines de -1 à -2 degrés.

