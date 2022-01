Neige : de 3 à 8 cm attendus.... des pluies verglaçantes... nouvelle offensive hivernale et routes perilleuses !

De nouveau une situation très délicate pour l'Orne, mais aussi la Mayenne, la Sarthe et l'Eure et Loire... ces 4 départements sont placés en vigilance Orange....



Des précipitations remontent du sud et viennent buter, au nord, sur l'air froid qui recouvre encore notre département. Dans un tel contexte, la journée s'annonce particulièrement délicate à gérer. Les chutes de neige qui restent faibles et dispersées en début de matinée, prennent un caractère plus continu avant la mi-journée et perdurent tout l'après-midi et soirée. A cette neige, peut se mêler temporairement et localement des pluies verglaçantes en particulier en fin de matinée et au sud d'une ligne Domfront-L'Aigle. 3 à 8 cm de neige fraîche sont attendus d'ici ce soir, les conditions de circulation risquent de devenir très délicates sur l'ensemble de l'Orne d'où la mise en vigilance de couleur orange pour notre département. Le vent faible à modéré continue de souffler du nord-est. Les températures grimpent très peu et plafonnent aux environs de 1 degré.



Les chutes de neige deviennent faibles et s'estompent en cours de nuit. Elles recommencent en fin de nuit de la Plaine d'Alençon au Perche. La neige au sol et le regel rendent les routes bien glissantes. Les températures baissent peu, les minimales ne s'écartent guère de 0 ou -1 degré sous abri..

