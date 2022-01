Foot, ligue 2, Le Mans bat Troyes 1 à 0 et s'installe en tête du championnat... Basket : Pro A, le Msb annonce le départ de Ryvon Coville et l'arrivée de Michail Kakiouzis

Sport : Le Mans s?installe à la tête du championnat, après avoir battu Troyes lundi soir, 1 à 0, pour le compte de la 17ème journée de ligue 2....

Le Mans avec 32 points compte désormais trois points d'avance sur Tours, l?ancien leader.... Les Manceaux s'affirment de plus en plus comme de sérieux candidats à la montée en Ligue 1.



? et, toujours au Mans : la campagne d?abonnement pour le nouveau stade MMAréna débute aujourd?hui avec des ristournes de -30% jusqu?au 31 décembre ?

Abonnements disponibles à partir de 14h ce mardi sur le site Internet : 3w.leMansFc.fr



Basket, Pro A, le MSB a annoncé lundi soir qu?il mettait fin au contrat de l'intérieur américain Ryvon Covile, 26 ans, arrivé d?Orléans l?été dernier... un départ alors que le club sarthois va signer avec l?ailier grec Michail Kakiouzis.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire