Chutes de neige ce matin sur Alençon. Demain: jusqu'à 10cm sur le Perche avec risque de congères

De nouveau la situation est très délicate pour l'Orne; les précipitations qui remontent du sud, viennent buter sur l'air froid qui recouvre le département.

Au nord d'une ligne Passais / La Ferté-Fresnel, il n'a pas neigé ce matin et il va peu ou pas neiger cet après-midi.

En revanche au sud de cette ligne, il a neigé, modérément par moments et une couche de 2 à 5 cm blanchit les campagnes; sur ces régions, les précipitations neigeuses deviennent intermittentes cet après-midi mais sont encore assez fréquentes et significatives sur le Perche où elles se mêlent de pluie.

Aussi la couche de neige ne va pas augmenter sensiblement, voire légèrement diminuer par endroits. Ne vous déplacez que si nécessaire, les conditions de circulation sont déjà délicates par endroits à cause de la neige essentiellement, le risque de pluie verglaçante est maintenant très faible.

Les températures grimpent très peu et plafonnent aux environs de 1 degré.



LA NUIT PROCHAINE :

DES CONDITIONS TOUJOURS TRES DIFFICILES

Les chutes de neige restent faibles et éparses en cours de nuit. Elles recommencent à s'accentuer en fin de nuit du Sud Bocage au Perche.

La neige au sol et le regel rendront les routes bien glissantes. Les températures baissent peu, les minimales ne s'écartent guère de 0 ou -1 degré sous abri..





DEMAIN MERCREDI 8 DÉCEMBRE:

ENCORE DE BONNES CHUTES DE NEIGE LE MATIN

Il va neiger durant une partie de la matinée, plutôt faiblement, au nord d'une ligne Domfront/L'Aigle.

Au sud de cette ligne, les chutes de neige risquent d'être plus abondantes et perdurer jusqu'en milieu d'après-midi, apportant une couche supplémentaire de 3 à 5 voire localement 10 cm sur les collines du Sud-Perche.

De plus, le renforcement des vents de nord-est, assez forts par moments, compliquera encore la situation en formant localement des congères.

En cours d'après-midi, une amélioration se dessinera sur la moitié nord de l'Orne avec la fin des précipitations neigeuses et le retour de timides éclaircies au milieu des nuages qui se déchireront. Les températures resteront basses, voisines de 1 à 2 degrés,mais avec le vent, la sensation de froid sera vive.

