neige : vos conditions de circulation à 15h00 dans l'Orne

la neige perturbe fortement les déplacements depuis cette fin de matinée dans l'Orne .....



sur la RN 12, les 8 kms de bouchons entre Le Mêle sur Sarthe et Mortagne au perche, sont en bonne voie de résorption .... des camions bloquaient la circulation .....



Des poids lourds sont également bloqués sur la RD 938 entre Bellême et Mortagne au Perche sont en train d?être dégagé....



Des axes sont difficilement praticables en ce moment, sur la RD 11, entre Logny au Perche et Rémalard.... sur la RD 955 entre Bellême et Nogent le Rotrou..... sur la RD 926 entre Argentan et L?Aigle... difficultés de circulation aussi entre Gacé et Vimoutiers....



Les difficultés sont essentiellement concentrés sur le Perche ou on mesure 10 cm de neige ......



Sur les routes de l?Orne, 35 saleuses et engins de déneigement sont mobilisés... un bataillon de 200 agents est également mobilisé.....



Vigilance et prudence au volant !

