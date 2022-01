La neige évacue nos régios, mais le verglas est annoncé pour cette nuit, et jeudi matin...

La zone neigeuse se dirige vers la région parisienne. Des éclaircies se produisent en début de nuit sur l'ensemble du département et s'accompagnent d'une baisse des températures sous 0 degré. La couche de neige au sol ne fond pas , elle est assez épaisse sur l'est du département et va induire partout des conditions de circulation perturbées. De petites giboulées de neige peuvent toucher le Calvados et les Pays d'Auge et D'Ouche en bordure, ailleurs il n'y a pas de nouvelles précipitations. Des brumes et des brouillards givrants se forment dans l'air froid avec la neige au sol en fin de nuit.

Le vent de nord puis nord-ouest est faible.

Les températures minimales se produisent en début de nuit et sont voisines de -2 à -4 degrés.



Demain, jeudi....La journée débute dans une froide grisaille brumeuse. Les bancs de brouillards givrants sont doublés de nuages bas et gris. Les conditions de circulation seront encore très difficiles en matinée avec le regel des chaussées humides sur le Bocage et la neige encore au sol sur la moitié est du département . La situation évolue favorablement en journée avec le développement de belles éclaircies ensoleillées l'après-midi. Le vent faiblit en virant au nord puis au nord-ouest. Températures minimales : -3 à -4 degrés. Températures maximales : 2 à 4 degrés.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire