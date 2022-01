L'essentiel du sport régional du week-end du 12 décembre

Foot

17ème journée de Ligue 1

Samedi 19h

Caen, avant-dernier du classement, qui reste sur 10 matchs sans victoire, doit absolument se ressaisir à l?occasion de ce déplacement à Nice.

Les azuréens sont classés 14èmes.



8ème tour de la Coupe de France

Le déplacement de Laval (Ligue 2) au stade Duvauchelle, à Créteil (National) ? Vendredi à 20h est reporté: compte-tenu de la neige, la ville de Créteil a pris un arrêté municipal interdisant l?usage du terrain?

Samedi 17h30 : Le Mans FC 5 (leader de Ligue2) va à Bayeux (DH)

18h :Avranches reçoit Pontivy



Basket

ProA

Le Mans reçoit Lyon-Villeurbanne

Au classement : 1 point seulement sépare les 2 équipes.



Nationale3

Déplacement de Lisieux au Mans



Prénationale

Déplacement d?Alençon à Pont L?Evêque



Rugby

Federale 3

Déplacement de L?Aigle à Chauray



Course à pieds : le départ des 10kms de Sées sera donné samedi à 15h30 ; course en 3 boucles dans la ville, pour les cadets/ juniors/ séniors/ et vétéran 1 à 4?

?plus tôt dans l?après-midi : dès 14h : course poussins/ pupilles/ benjamins et minimes.



Courses hippiques, dimanche à Argentan : il s?agit de la réunion du 27 novembre dernier qui avait du être annulée, en raison des conditions climatique ; à l?affiche :9 courses de plat.

