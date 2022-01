Foot, ligue 1, Caen fait un nul 0 partout à Nice, mais reste en zone rouge... Coupe de France, qualification du Mans et d'Avranches....Basket : Le MSB domine Villeurbanne 74 à 57 sur son parquet... Ru

Foot

Ligue 1

Pas perdant, mais pas gagnant non plus?. Les joueurs du stade Malherbe de Caen ont fait un nul, 0 partout face à Nice? les joueurs caennais restaient sur 6 défaites consécutives?Ils ramènent un point, mais restent dans la zone des reléguables à la 17ème place !



8ème tour de la Coupe de France?.Le Mans s'est logiquement qualifié face à Bayeux?. Qualification dans la douleur?. Les sarthois s?imposent 3 à deux face aux bas-normands qui évoluent en DH !!

Avranches formation de CFA se qualifie pour le prochain tour en battant après prolongations, Pontivy équipe de CFA 2, 2 à 1 !



Le prochain tour marquera l?entrée en lice des clubs de ligue 1? tirage au sort ce midi?.



Ligue 2?.L'attaquant du Mans Roland Lamah qui doit se faire opérer aujourd?hui d?un orteil sera absent jusqu'à la trêve?.



Basket Le Mans, qui n'avait remporté aucun match à domicile cette saison, a enfin débloqué les compteurs en dominant Villeurbanne 74à 57, pour le compte de la 10e journée de Pro A. Avec ce succès les Sarthois se donnent un peu d'air

sur le bas du classement et remontent à la 8ème place?.



Nationale3

Le Mans bat Lisieux 87 à 79?les sarthois sont leadeurs, Lisieux est 5ème?.



Prénationale

Pont L?Evêque bat Alençon 72 à 69?Les ornais sont second au classement ?.



Rugby

Federale 3

L?Aigle s?incline à Chauray, 6 à 17 ... les aiglons sont 2 nd au classement .....



Course à pieds : les 10kms de Sées ont été remportés par le tenant du titre Angelo Bottereau? L?argentanais boucle le parcours en 31?30??, avec plus d?une minute d?avance sur le second, le sarthois Pascal Blanchard?.

