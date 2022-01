Des pluies verglaçantes rendent les conditions de circulation périlleuses dans l' Orne le Calvados et le sud Manche

Ça glisse et ça patine ce mardi matin sur nos régions.... des pluies verglaçantes rendent la circulation très difficile sur les secteurs du Bocage : Domfront, la Ferté Macé ; difficultés de circulation aussi sur le Pays d?Auge, le Pays d?Ouche sera touché lui aussi par ces faibles pluies verglaçantes en début de matinée ....le Calvados et le sud Manche sont également touchés par ces phénomènes glissants .....



Des nuages bas provoquent des pluies verglaçantes, et la chute de quelques flocons, d?Ouest en Est....

Plusieurs accidents de la circulation ce matin.... mais pas de blessés, des sorties de route uniquement ...

Le traitement des routes à repris tôt ce matin sur les axes principaux....

