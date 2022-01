La FDSEA et les JA du canton d?Argentan organisent une réunion-débat, demain, sur « peut-on encore croire à la filière viande bovine dans notre région » ? La réunion sera animée par Daniel Genissel, le président de la FRSEA de Basse-Normandie, avec des élus locaux, des représentants d?abattoirs et de grande surface, le préfet et le sous préfet sont invités.... réunion au Gaec des Blandinières, à Argentan à 14h.

