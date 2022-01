Verglas, neige : risques de perturbations sur les transports scolaires et de voyageurs vendredi matin dans l'Orne !

vendredi 17 décembre les transports scolaires et les lignes régulières ne sont pas suspendus.

Toutefois, suivant l?état des chaussées, en raison des risques de verglas, il est possible que certains autocars rencontrent des difficultés pour circuler.

Il appartiendra aux transporteurs, en liaison avec leurs conducteurs, d?évaluer localement la situation et de déterminer s?il est possible de réaliser les services dans des conditions de sécurité acceptables



Renseignements sur www.orne.fr ou au 02 33 81 61 95.



En Mayenne, les lignes fonctionneront normalement sur le réseau Pégase, sauf sur le nord-Mayenne.



Renseignements sur www.lamayenne.fr ou au 02 43 66 69 51.

