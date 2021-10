L'uritrottoir, une invention française pour mettre fin aux pipis dans la rue

Ne vous y trompez pas ! La partie centrale de ce bac ne sert pas à recevoir un arrosoir, ni pour poser quelques outils... Il s'agit d'un collecteur d'urine, pour les hommes pris d'une soudaine envie pressante.

Il est interdit d’uriner sur la voie publique, et pourtant bon nombre d'hommes se soulagent tout de même dans la rue. Une entreprise a trouvé une solution pour ces messieurs !



A première vue, on pourrait se dire que c'est un joli bac à fleurs. En effet, il s'intègre parfaitement au paysage et au mobilier urbain, on dirait une petite jardinière. En réalité, et ne vous y approchez pas de trop près... c'est un "urinoir - composte".



L'Uritrottoir a une double fonctionnalité :



Il est bien sûr là pour satisfaire une envie pressante. Et pour faire d'une pierre deux coups, il produit également du compost. En effet, au bout du parcours, le pipi finit sur une botte de paille. Au contact de l'urine, cette paille noircit et se transforme en compost, celui là-même qui fait pousser les fleurs sur l'uritrottoir !



L'uritrottoir : la pissotière écologique, propre, et technologique !



Au delà d'avoir un impact certain sur la propretée des rues, et de produire du compost, l'uritrottoir est aussi un toilette technologique ! Les bacs de collecte sont connectés. Equipés de capteurs, les bacs transmettent des données sur leur taux de remplissage aux service de la voirie afin qu'ils puissent venir les vider pour éviter qu’ils ne débordent.



Par contre il faudra y aller fort pour les faire déborder. Il existe deux types d'Uritrottoir : Le petit modèle peut recevoir « jusqu’à 300 pipis », et 600 pour le grand. Pour ceux qui ont peur de ne pas maîtriser le sujet, une signalétique bien visible indiquera à ces messieurs pressés le procédé pour se soulager, en visant juste.



Deux exemplaires de ces pissotières fleuries seront très prochainement installés à la gare de Lyon à Paris, et trois autres à Nantes, notamment dans les quartiers et où les bars sont nombreux.



Quant aux odeurs, les inventeur affirment que les fleurs continueront à sentir les fleurs... !