L'Autoroute A13 fermée

Spectaculaire carambolage, dans le brouillard givrant et sur le verglas, ce matin, sur l?autoroute de Normandie, entre 10 véhicules, dont 1 poids lourds, et 1 saleuse ;

L?accident a fait 1 blessé grave?

?et un autre accident s?est alors produit dans l?autre sens, sans doute causé par des automobilistes trop curieux?

La circulation a été coupée sur l?A13 à hauteur de Troarn, à l?entrée de Caen ? provoquant 8kms de bouchon sur 2 voies !



Le brouillard et le verglas qui sont à l?origine de plusieurs collisions, ce matin, dans le Calvados.

