Ca roule ce matin sur les grands axes ornais

« Évènement terminé plus tôt que prévu » : le communiqué est tombé à 2h29 cette nuit.

L?alerte « orange » à la neige a été levée sur l?Orne, la Sarthe, la Mayenne, l?Eure et l?Eure et Loire à 3h30 ce matin.



Aujourd?hui,

Le ciel reste chargé et des chutes de neige faibles pourront toujours se produire ce matin ? ensuite, ce sera un temps couvert et gris.



Le vent de nord-est à nord, en rafale, renforcera l'impression de froid humide.



Cet après-midi, les températures ne dépasseront pas 0 à 1 degré.

