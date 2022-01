3 jeunes, condamnés pour des agressions au lycée de Condé sur Noireau

Erwan (un jeune ornais), Alessio et Julien (2 jeunes de Condé sur Noireau) ? devant le tribunal correctionnel de Caen, hier midi.



Le 23 février dernier, passablement éméchés, les 3 jeunes, âgés de 18 à 20 ans, s'étaient bagarrés avec des lycéens devant le Lycée Charles Tellier, à Condé sur Noireau.

Ils étaient partis ? puis, ensuite revenus ? armés de battes de baseball et d?un pistolet à billes ? et ils avaient alors pénétré dans l'établissement?



Le trio infernal a été condamné à 140 heures de travail d?intérêt général.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire