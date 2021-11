Les deux députés PS de Caen, Philippe Duron également maire de la ville, et Laurence Dumont vont plaider leur cause auprès de la ministre de la justice aujourd?hui à Paris... ils défendent le projet de construction d?une nouvelle maison d?arrêt à Caen, proche du pôle judiciaire, après l?annonce de la fermeture de la vieille et vétuste prison, qui sera remplacée par un vaste centre pénitentiaire de plus de 700 places dans la Manche ....

