Des logements HLM vides dans les villes...

Alors que les listes d?attente pour accèder à un logement HLM s?allongent.... les villes possèdes des centaines de logements vides.... un scandae que dénonçait hier le quotidien « aujourd?hui en France »...

74 villes de France classées « mauvais élèves », 3 sont dans l?Orne : avec 8% de logements vacants à Mortagne, 10.4% à Vimoutiers, et record ornais : 12.6% de logements libres à Domfront, alors que la moyenne nationale oscille entre 3 et 4%.

A l?office HLM « Orne Habitat » on explique que le parc ancien ne répond plus aux besoins et aux attentes des locataires .... des opérations de réhabilitation ou de déconstruction sont en cours ....les logements vacants cités dans l?enquête ne concernent donc que les logements anciens.... les programmes neufs eux sont complets ......et les appartements libérés retrouvent très vite de nouveaux locataires

