Cristiano Ronaldo remporte le Ballon d'Or 2016

Cristiano Ronaldo (31 ans) succède à son rival argentin Lionel Messi au palmarès et décroche ainsi le quatrième Ballon d'Or de sa carrière (après 2008, 2013 et 2014) à l'issue d'une année 2016 où il a remporté la Ligue des champions avec le Real Madrid et l'Euro avec le Portugal en tant que capitaine. Les deux autres membres du podium 2016 devaient être annoncés ultérieurement.

A LIRE AUSSI.

Ballon d'Or: Cristiano Ronaldo pour un quadruplé

Le Real Madrid bétonne Bale jusqu'en 2022, en attendant Ronaldo ?

Ballon d'Or: plutôt Cristiano ou Ronaldo?

Espagne: Messi maintient le Barça dans la course

Evasion fiscale: Ronaldo reçoit l'appui du Real face aux "Football Leaks"