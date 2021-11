Encore du mauvais temps... les pluies cesseront cet après midi, mais le ciel restera couvert... T° de 14 à 18°

Sous un ciel, gris et bas, les T° sont restées douces ce matin.... Météo France relevait : 14° à Alençon, L?Aigle et Mortagne au Perche.... 14°5 à Flers, 15°0 à Argentan !



Les pluies faibles qui se produisent ce matin vont devenir plus éparses et intermittentes en milieu de journée. Elles cesseront enfin, en début d'après-midi mais le ciel restera bien encombré par de nombreux nuages même si la luminosité s'améliore un peu.



Il fera cet après midi, 17 / 18°

