Réforme des retraites : Des manifestants réveillent le Préfet de l'Orne à 6h ce mercredi matin

La rue St-Blaize à Alençon réveillée, dès 6h, tout à l?heure par un concert tonitruant de casseroles, fumigènes et bombes hurlantes.... quelques 150 manifestants se sont rassemblés devant les grilles de la préfecture de l?Orne pour une opération réveil du préfet, dans les rangs des lève-tôt, des membres des syndicats CGT, Unsa et sud et du parti de gauche le NPA .... dans le tintamarre des casseroles, des propos hostiles à la politique gouvernementale fusaient...

Tous affirment vouloir continuer la mobilisation jusqu?à la victoire : le retrait de la réforme des retraite qui a entamé mardi, sa navette vers le Sénat, dans un climat passionné, après avoir été adopté par les députés à l?assemblée.....

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire