Après la grisaille et la pluie, le soleil revient cet après midi ! T° de 8 à 21°

Au thermomètre, météo France relevait ce matin...... 8°0 à Flers, 10° à Argentan, 12°5 à Alençon et L?Aigle, et un maximum de 13,4° à Mortagne au Perche...



Cette matinée est douce mais grise et humide et brumeuse avec de nombreux bas. Cette grisaille s'accompagne par moments de quelques crachins épars !



Une franche Amélioration s?amorcera en fin de matinée, avec le retour des éclaircies en début d'après-midi sur le Perche. Tout le monde ensuite bénéficiera d'un temps ensoleillé et doux.



Les températures maximales en hausses sensibles.... entre 18 et 21 degrés !

