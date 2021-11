Elections cantonales : 20 et 27 mars... 20 conseillers généraux à élire dans l'Orne

Les dates sont pratiquement identiques à celles de 2004 : c?est les 20 et 27 mars prochains que les conseillers généraux élus il y a 6 ans, retourneront devant les électeurs ? Dates fixées lors du Conseil des Ministres de ce matin. Dans l?Orne : 20 cantons sont concernés ; parmi les plus peuplés : Alençon 3, Flers « nord » et « sud », Argentan Ouest, et L?Aigle Ouest?



Une promo pour l?ancien préfet de l?Orne Hugues Parant : il a été nommé ce matin lors du Conseil des Ministres : préfet de la région Provence-Alpes-Côte d?Azur, préfet de la zone de défense Sud.

