La thèse du drame passionnel se confirme dans l'enquête sur les deux corps retrouvés à La Coulonche vendredi dernier

Les autopsies pratiquées hier et avant-hier sur les corps retrouvés vendredi dernier à La Coulonche près de la Ferté-Macé, confirment la mort par pendaison pour l?homme et la mort par strangulation pour la femme.

La thèse du drame passionnel reste la piste privilégiée des enquêteurs qui tentent de reconstituer l?emploi du temps de la journée de vendredi des deux amants....

La femme aurait été étranglée avant que son amant ne se pende....

Les examens toxicologiques des deux victimes, qui travaillaient ensemble, mais vivant chacun en couple, seront connus plus tard.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire