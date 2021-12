L'été de retour ? ... du soleil aujourd'hui dans un ciel temporairement voilé... T° jusqu'à 24° !

T° douces ce matin... Météo France relevait ... un minimum de 11° à L?Aigle, 13° à Argentan, 13°2 à Alençon, 14°0 à Flers, 14°5 à Mortagne.



L?été revient.....



Le temps est localement brumeux avec quelques bancs de brouillard ce matin... mais bien vite, le soleil va s?installer..... sous un ciel peu nuageux ou temporairement voilé par de minces nuages d'altitude.



Le vent faible de sud-est dirige un air sec et chaud. Les températures atteignent 22 à 24 degrés du nord au sud l'après-midi, c'est 6 degrés de plus que les normales de saison.



Demain sera également très agréable... dimanche, un voile nuageux plus dense, mais l?impression de beau temps devrait se maintenir !

