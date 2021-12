En 7 jours il a plu autant qu'en un seul mois sur le bocage ornais !

Que d?eau !

L?épisode pluvieux quasi continu de ces 7 derniers jours à permis de réduire le déficit pluvieux de ces dernières semaines...

Depuis le 1 oct, météo France a enregistré des cumuls de 80 mm d?eau à la Fresnaye au Sauvage, près de Putange Pont Ecrepin.....73 mm à St-Fraimbault, près de Domfront .... c?est l?équivalent d?un mois de pluie pour la saison.....

C?est principalement la végétation qui a profité de ces pluies bienfaitrices....ainsi que les eaux de surface... mais c?est trop peu pour recharger les nappes phréatiques....



La préfecture de la Sarthe a levé jeudi, son dispositif de restriction et de limitation de l?usage de l?eau, pris dès la mi-juillet face à un déficit important...

La remontée actuelle des débits des rivières est amorcée et s?accompagne d?un retour à la normale des précipitations dans le département sarthois....



L?arrêté sécheresse reste par contre en vigueur dans l?Orne et la Mayenne....

