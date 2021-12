A 88 trop chère : les représentants régionaux de la FNTR, les transporteurs routiers, et du MEDEF chez le préfet de l' Orne ce vendredi

Les transporteurs routiers en colère, contre les tarifs prohibitifs de l? A 88....entre Sées et Falaise... ils doivent débourser 20,40 euros, pour parcourir 45 kms.... les camions continuent donc d?emprunter la RD 458... mais les communes traversées pourraient prendre des arrêtés interdisant le passage des routiers sur leur territoire.... Colère et crainte donc de la Fédération Nationale des Transporteurs routiers et du Medef... leur représentants régionaux, seront reçus, en fin de matinée ce vendredi, par le préfet de l? Orne...

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire