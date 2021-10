Ligue 1: Marseille dans le sillage de Lopez et Gomis

C'est la première fois cette saison que l'OM, déjà vainqueur la semaine dernière contre Nancy (3-0) remporte deux succès consécutifs mais c'est aussi la première victoire marseillaise à l'extérieur depuis le 1er mai dernier à Angers (1-0).

Du coup, l'OM se hisse au 8e rang, son meilleur classement en 2016-2017 alors que Dijon reste 15e en attendant les matches de samedi soir et dimanche.

Cette rencontre devait initialement se disputer vendredi mais avait été reportée en raison du brouillard, givrant qui plus est, sur la région dijonnaise.

En seconde période, c'est la pelouse gelée qui a surtout posé des problèmes aux 22 acteurs alors que le brouillard est tombé en fin de partie rendant la visibilité difficile.

Le jeune (19 ans), Maxime Lopez a ouvert la marque dès la 6e minute en devançant la sortie du gardien Baptiste Reynet après une bonne passe de Florian Thauvin avec lequel il s'est très bien entendu.

Très actif, toujours disponible, n'hésitant pas à revenir défendre, Lopez, titulaire pour la septième fois et qui a inscrit là son premier but en Ligue 1, s'est imposé en patron de l'entrejeu.

Il a touché de nombreux ballons et aurait dû être impliqué sur un deuxième but sans la maladresse de William Vainqueur et Bafétimbi Gomis.

Ceux-ci n'ont pu concrétiser un bon centre qu'il avait délivré de l'aile droite après un raid de Florian Thauvin (29).

Gomis a eu également une autre occasion de doubler l'écart mais sa reprise sur un centre de Sakai était dévissée et passait à côté (42).

Ce manque d'efficacité aurait pu coûter cher aux Marseillais mais Gomis s'est rattrapé en seconde période.

Sa combativité a été récompensée lorsqu'il a repris victorieusement un centre délivré de l'aile droite par Bouna Sarr entré en jeu peu avant à la place de Clinton Njie (79).

Car les Dijonnais avaient égalisé peu avant sur un coup franc plein axe de Mehdi Abeid laissant sur place le gardien Yohann Pelé, peut-être gêné par le manque de visibilité (1-1, 78).

Pour le reste, les Dijonnais ont eu des occasions notamment sur un coup franc de Mehdi Abeid détourné par Pelé (28) qui sortait aussi un bon tir de Frédéric Sammaritano (45).

En seconde période, au cours de laquelle ils ont mis la pression sur l'OM, ils ont été dangereux par Julio Tavares (54), un coup franc d'Abeid (56) ou encore Loïs Diony devant lequel sortait bien le gardien Yohann Pelé (73).

