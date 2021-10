La note du chantier de l'EPR de Flamanville pourrait encore s'alourdir. EDF a déjà annoncé dans la matinée du vendredi 30 juillet deux ans de retard et un surcoût de plus de 2 milliards d'Euros. Mais certaines sources internes d'EDF parlent désormais d'un milliard d'Euros de plus sur la note de l'EPR. De quoi faire grimper le prix de l'EPR à 6 milliards d'Euros.