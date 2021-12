Les nuages reviennent progressivement... T° fraîches 2 / 13°

Il a fait froid ce matin?. Entre 2 et 4° avec de petites gelées?.. Après une nuit plutôt dégagée?. Les nuages reviennent ce matin ? Ils provoqueront quelques faibles pluies?.. avant de s?évacuer ce soir??sous ce ciel gris , les T° cet après midi, ne dépasseront pas les 12 / 13°



Demain ciel gris et faiblement pluvieux.... dès mardi et jusqu?à vendredi, temps agréable entee nuages et éclaircies.....

