Jeune aventurier de 30 ans, il s’est lancé ce mardi dans un périple hors du commun. Le départ s'est fait à Paris, Place de la Concorde, sous l’obélisque. Son but : inspirer les gens et montrer que tout est possible.



Celà fait deux ans que Capitaine Rémi fait du stop, et se fixe des objectifs de vie. Il a déjà parcouru près de 10 000 km. Rémi est un véritable aventurier, qui fait partager ses moment de vie sur YouTube.



Sur son site internet, il introduit de cette manière :

Qu’aimerais-tu faire avant de mourir ? Avoir une vie qui te fait rêver, ce n’est pas de la chance ! Alors quels que soient tes rêves, il est temps de t’y atteler ! Il y a deux ans, j’ai décidé d’être le capitaine de ma vie. J’ai écrit une liste de rêves, une bucket list comme on dit au pays des hamburgers, et me voilà aux quatre coins du monde en train de vivre des expériences extraordinaires et de réaliser des défis : faire un show de salsa colombienne, traverser l’Atlantique en voilier, marcher le GR20 Corse, faire Paris-Bruxelles en Vélib,… Alors Cap ou pas Capitaine ?

Faire du stop, c’est l’opportunité de partager un bout de vie avec des personnes qu'on a rarement l’occasion de croiser dans la vie, c'est donc ce qui l'a poussé à réaliser ce nouveau défi.



























Capitaine Remi sur le Web :



Site Web : capitaineremi.com/

Facebook : facebook.com/captainremi/

YouTube : https://www.youtube.com/captainremi