Le tracé du Tour de France cycliste sera dévoilé aujourd'hui.... foot, ligue 2, Angers / Le Mans, Clermont-Ferrand / Laval ce soir

Le tracé du Tour de France cycliste sera dévoilé aujourd?hui....

On devrait donc avoir la confirmation d?une arrivée d?étape le 7 juillet à Lisieux pour un départ le lendemain du Mans.....



Et puis on joue au foot ce soir .... en ligue 2.....Le Mans, 6ème, se déplace à Angers, le 10ème... le 14ème , laval, se déplace à Clermont Ferrand le 17ème !

