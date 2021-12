Les stations services qui ont des carburants dans l'Orne !... les auditeurs au service des auditeurs de Normandie fm

pénurie de carburants ? et vous comment faites vous ? quels sont vos bons plans pour vous ravitailler... n?hésitez pas à appeler Normandie Fm au 02 33 80 42 44 pour nous faire part des stations qui ont encore du carburant ou qui sont réapprovisionnées....



Il y a du gazole ce mardi :



- aux deux stations Elan, à Céaucé et Lonlay l'Abbaye



- A Nonant le Pin, au carrefour au feu tricolore



- A Râne, près d'Argentan, station Elan,



- à Bellême, station Elan et Carrefour Market ....



- tous les carburants sont disponibles sur l? Aire des Haras sur l? A 28 près de Gacé



- à Argentan : Station Total, route de Paris, après une livraison de produits cette nuit ...



- du gazole au gararge Letourneur à Vimoutiers.



- des carburants aussi chez Intermarché à Mortagne au Perche, après la livraison de deux camions citerne en ce début d'après midi .



Ces informations sont fournies par des auditeurs de Normandie Fm... Elles peuvent rapidement évoluer face à une demande importante des automobilistes.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire