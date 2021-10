Caen. Bonne table à Caen : le Benazir, avenue du Six Juin

L'ouverture du Bénazir, ce restaurant indien et pakistanais, n'est pas récente. Ouvert depuis 2011, il est idéalement situé au centre-ville de Caen, avenue du six juin.

Une fois la porte passée, je découvre un endroit grand et très spacieux. À l'intérieur, la décoration est très colorée, et quelques tableaux décorent les murs. Je suis rapidement accueilli par un serveur. J'opte pour la formule rapide du midi. Quatre entrées me sont proposées: beignets de pommes de terre, beignets d'oignons, feuilleté de pomme de terre, cumin et Yaourt aux crudités. Mon choix se porte sur les oignons. Je ne suis pas déçu, ils sont frits à point.

Un concentré de saveurs

Pour le plat principal, j'ai le choix entre du poulet, un gigot d'agneau, des lentilles et des épinards. Le poulet remporte mon vote. Servi avec du riz (en quantité) et une sauce curry délicieuse, le plat m'enchante.

En dessert, mon choix se porte sur un sorbet au citron. Léger, mais qui permet de finir le repas sur une touche sucrée.

Je m'en tire donc pour un total de 11€, en ayant passé 45 minutes dans le restaurant. Idéal le midi quand a peu de temps, mais qu'on souhaite être dépaysé.

Le Bénazir, 45 avenue du Six Juin. Ouvert tous les jours de 12h à 14h30 et de 19h à 23h30. Tél. 02 31 84 54 53. Site internet : http://www.restaurant-benazir.com/

