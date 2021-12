Manifs, actions, blocus... pas de relâche pour les opposants à la réforme des retraites...

Pas question de relâcher la pression.....



Les manifs, et actions, contre la réforme des retraites, se poursuivent.....

L?intersyndicale ornaise organise une manif, ce jeudi matin, à 10h, devant la sous préfecture d?Argentan.... avant une manifestation devant la cité administrative d?Alençon, vendredi matin, à 11h !



Elle soutien aussi, la manif lycéenne prévue ce jeudi matin à Alençon, rassemblement à 11h, rond point de la Pyramide ....



Des lycées étaient encore perturbés hier mercredi, à Alençon, Flers, Argentan, L?aigle et Sées.... par des blocus...



Et le proviseur du lycée Margueritte de Navarre à Alençon a déposé plainte contre X , « pour entrave au droit d?accès à un établissement public d?enseignement » ... un proviseur est responsable de la sécurité des ses élèves même aux abords de l?établissement...



Les enseignants ornais, réunis en AG hier, ont reconduit la grève, pour ce jeudi et demain, jour du début des vacances scolaires de la Toussaint !



A Caen, fin de la grève sur le campus 1.... un vote des étudiants hier réunis en AG .... deux jours seront banalisés par semaine pour permettre à ceux qui le souhaite d?aller manifester ...



Au Mans, le blocage de l?université du Maine a été voté hier, le blocage se poursuit aujourd?hui.... jusqu?à la prochaine AG prévue cet après midi .....

