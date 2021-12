Du soleil aujourd'hui, dans un ciel bleu en matinée, quelques passages nuageux cet arès midi... T° frisquettes : de 1.5° à 12°

Malgré un soleil matinal généreux, le temps reste très frisquet ce matin. .... météo France relevait ... 1°5 à Flers, 1°8 à Argentan, 2°6 à Alençon et Mortagne au Perche, 3° à L?Aigle !



Après une matinée sous un ciel bleu et bien ensoleillé.... l?après midi sera plus nuancé....

Le soleil va jouer à cache-cache avec quelques cumulus de beau temps, bien insignifiants.



Le vent de Nord faible à modéré accentue la sensation de froid. Le mercure atteint au mieux 10 à 12 degrés.

