L'Agenda en Normandie : mardi 13 décembre

MANCHE

Samedi et dimanche c'est le marché de Noël à Villedieu les Poêles. Rendez-vous à la salle des fêtes de Villedieu-les-Poêles, l'entrée est gratuite. Restauration et buvette sur place.

Samedi, le comité des fêtes de Genêts vous invite à sa traditionnelle fête des marrons grillés, cidre et vin chaud. Présence du Père-Noël. Rendez-vous à la salle des fêtes, l'entrée est libre.

Dimanche, la mairie de Gavray organise son marché de Noël sur la place de l'office de tourime. Réservation au 02 33 91 22 11. En journée à 12h15, 15h et 17h, une crèche vivante déambulera dans le bourg. A partir de 18 h, vous assisterez à un concert de chants de Noël.

CALVADOS

Quatre ans après Mapuche, Caryl Férey, auteur de polars, revient avec Condor, un road-trip palpitant à travers l'Amérique latine. Bertrand Cantat, ManuSound et Marc Sens se saisissent de ce nouveau roman et en livrent une plongée en apnée, poétique, sombre et électrique, dans le Chili post-Pinochet. L'extrait dont il est question dans cette version live de Condor, est un "roman dans le roman" écrit par un des protagonistes de l'ouvrage. Rendez-vous jeudi dès 20h au Théâtre d'Hérouville Saint Clair. En partenariat avec le Big Band Café, scène de musique actuelle d'Hérouville Saint-Clair.

C'est au coeur d'une petite place de village aux toitures enneigées qu'apparait le Père Noël lui-même. Il va vous conter une extraordinaire et «vraie» histoire de Noël. Celle de la rencontre en hiver, d'une jeune acrobate et d'un tailleur de pierres ou la fabuleuse dynastie des GRUSS. Rendez-vous au Zénith de Caen ce dimanche à 10h30 et 17h30.

ORNE

L’Acadienne LISA LEBLANC roule les « r », aime se moquer d’elle-même dans des textes sans frou-frou et, sur son banjo, envoie du « bois » pour se chauffer tout l’hiver ! Un mélange sulfureux de country et de rock doublé d’un fort tempérament au franc parler qui déménage dans les chaumières et enflamme la scène ! Découvrez Lisa LEBLANC à la Luciole à Alençon ce jeudi dès 21h.

Ce vendredi à partir de 19h30, les commerçants de Domfront vous invitent à célébrer les fêtes de fin d'année dans les rues de la ville avec la crèche, distribution de vin et cidre chauds, crêpes, friandises et marrons, en musique et avec l'incontournable calèche du père Noël.