Calvados : Planète Créa à Caen

Pour sa 10ème édition, Planète Créa, l'événement régional destiné aux porteurs de projet de création, reprise d'entreprise et aux chefs d'entreprises en développement, vous donne rendez-vous les mercredi 7 et jeudi 8 décembre 2016 dans le Hall 2 du Parc des Expositions de Caen.

Vous pourrez y retrouver :

Plus de 100 exposants répartis sur 7 villages thématiques : accompagnement et conseil (assurance, formation, gestion juridique, reprise et transmission, social), business et développement, communication et numérique, financement, franchise, innovation et startup, territoires et implantation, ...

Mais aussi un dispositif complet d’informations et d'animations (conférences, ateliers, mini-ateliers, workshops, consultations sur rendez-vous avec des professionnels) pour faire avancer tous vos projets.

Ouverture au public le mercredi de 9h30 à 18h30 et le jeudi de 9h30 à 18h.

Toutes les informations sur planetecrea.com

Ecoutez, Nicolas Brige, Directeur des entreprises et du développement économique au sein de la CCi Caen Normandie.