Carburants : excédé par le temps d'attente, un homme de 70 ans roule volontairement sur le pied d'une employée d'une station à L'Aigle

De 50 à 70 % des stations-services bas-normandes étaient approvisionnées lundi soir, selon un décompte du ministre de l?énergie, Jean-Louis Borloo....avec des situations contrastées.... les pompes sont restées fermées dans bon nombres de communes hier dans le Bocage et le Pays d?Auge notamment



Même si la situation s?est arrangée très progressivement, l?afflux des automobilistes reste important et les files d?attentes excèdent certains conducteurs... On a déjà entendu ici et là, des noms d?oiseaux.... mais pas encore d?agression ! La pas a été franchi, lundi après midi... Un homme de 70 ans, excédé par le temps d?attente à la station-service Intermarché à l?Aigle a roulé volontairement sur le pied d?une employée qui tentait de réguler le flot de véhicules qui engorgeait l?accès à la station.....



Des carburants de plus en plus chers aussi ! de 3 à 5 centimes de plus le litre, parfois plus....

